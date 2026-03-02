Questa mattina sono stati inaugurati dal sindaco Modesto Lamattina a Caggiano, in via dell’Osservatorio, i locali che ospiteranno il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità, un servizio innovativo di prossima apertura promosso dall’ASL Salerno e dal Comune, con la preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione GOPI Protezione Civile ODV di Caggiano.

Nei locali sarà attivata la telemedicina, una modalità di assistenza sanitaria che utilizza le tecnologie digitali per permettere ai cittadini di effettuare visite, controlli e monitoraggi a distanza, riducendo spostamenti e tempi di attesa, soprattutto per le persone più fragili, anziane o con difficoltà di mobilità.

L’Ambulatorio Virtuale di Comunità è uno spazio fisico attrezzato con strumenti tecnologici avanzati che consente ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie specialistiche in collegamento diretto con i medici dell’ASL, affiancati da personale formato e volontari. Un modello di sanità di prossimità che porta i servizi più vicini alle persone, rafforzando il legame tra territorio e sistema sanitario.

Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una sanità più moderna, accessibile e inclusiva, frutto della collaborazione tra istituzioni e volontariato, a beneficio dell’intera comunità.

Saranno comunicate in seguito la data di apertura e le modalità di accesso al servizio.