A Caggiano il giuramento del nuovo sindaco Modesto Lamattina e l’insediamento del Consiglio comunale

Si è tenuto ieri, nell’aula consiliare del Comune di Caggiano, l’insediamento del Consiglio comunale presieduto dal neo sindaco Modesto Lamattina.

La seduta ha avuto inizio con la convalida all’unanimità delle elezioni a cui ha fatto seguito il solenne giuramento sulla Costituzione del sindaco Lamattina.

“Giurare sulla Costituzione è per me motivo di grande emozione. Ringrazio i consiglieri di maggioranza ricordando loro che ci aspetta un lavoro impegnativo, quelli di minoranza auspicando una proficua collaborazione, perché se vogliamo un progresso per Caggiano dovremo guardare tutti in un’unica direzione – dichiara – Ringrazio tutti i cittadini che hanno voluto questa Amministrazione e Giovanni Caggiano, che ho avuto l’onore di accompagnare in questi anni, dimostrando di essere un’Amministrazione trasparente e di aver lavorato con competenza, impegno e passione”.

La Giunta è composta dal vicesindaco e assessore Pasquale Lamattina, con delega ai lavori pubblici, pubblica istruzione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio, dall’assessore Angela Maria Isoldi con delega alla prevenzione del disagio sociale, pari opportunità e tutela dell’infanzia e dai consiglieri Giovanni Caggiano, Antonio Adesso, Carmine Carucci, Giuseppe Grippo e Giuseppe Lamattina.

L’opposizione, formata dal capogruppo Angelo Lorusso e dai consiglieri Ciro Lorusso e Simone Lupo, ha manifestato collaborazione. “Saremo una forza alternativa – hanno affermato – ma sempre giusti nelle scelte, raccogliamo la proposta di collaborazione per la spinta progressiva del paese”.

Il Consiglio ha eletto 3 componenti della Commissione elettorale: Giuseppe Grippo, Carmine Carucci e Ciro Lorusso.

– Rosanna Raimondo –