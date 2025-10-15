Ieri il Comune di Caggiano e di Polla hanno firmato il contratto attuativo con l’ACaMIR e la società IVECO S.p.A. per la fornitura gratuita di un nuovo scuolabus elettrico IVECO eDaily del valore di 207.000 euro, finanziato interamente dalla Regione Campania nell’ambito del programma “Scuolabus ecologici”.

Un mezzo moderno, 100% elettrico, sicuro e silenzioso, che a Caggiano si affiancherà a quello acquistato nel 2021 con fondi dell’avanzo di bilancio comunale, rafforzando il servizio di trasporto scolastico per i bambini e ragazzi.

“Con questo nuovo investimento continuiamo a essere vicini ai nostri alunni, garantendo loro di viaggiare in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e con mezzi sempre più innovativi. Un ringraziamento alla Regione Campania e all’ACaMIR per l’impegno concreto a favore della mobilità sostenibile nei Comuni campani. Caggiano continua a guardare avanti, con i fatti” afferma il sindaco Modesto Lamattina.