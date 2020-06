A Buonabitacolo lavori di adeguamento della pubblica illuminazione con l’innovativa luce a led

Sono stati avviati a Buonabitacolo i lavori di adeguamento dell’illuminazione pubblica.

Ad annunciare la sostituzione delle lampade, da alogene a led, è il primo cittadino Giancarlo Guercio. I lavori riguarderanno tutta la Nazionale e alcune zone limitrofe.

“Un primo risultato importante per ammodernare l’illuminazione pubblica installando nuovi corpi luminosi e soprattutto risparmiando notevolmente sulla bolletta – afferma il sindaco Guercio -. Un beneficio per le casse dell’Ente e per i cittadini che certamente apprezzeranno i nostri sforzi progettuali, ottenuti, a differenza di altri comuni senza l’assistenza dei Santi in Paradiso”.

Saranno quindi sostituite circa 300 lampade della pubblica illuminazione con un risparmio di circa 100mila kWh all’anno.

– Paola Federico –