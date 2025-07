È il giorno del dolore a Buonabitacolo che saluta Vincenzo Casalnuovo, la cui esistenza si è spenta a seguito di un incidente in A2 tra Sicignano e Petina.

Un cielo nuvoloso e la composta presenza della comunità buonabitacolese insieme al Sindaco Giancarlo Guercio, ai consiglieri e alle Forze dell’Ordine hanno accolto il feretro del 40enne in segno di vicinanza e cordoglio, espressi anche attraverso la proclamazione del lutto cittadino. Sul feretro la sciarpa del Buonabitacolo Soccer 2006, squadra in cui militava.

Dolorosa ma ricca di speranza l’omelia di don Vincenzo Federico, che ha officiato le esequie unitamente a don Antonio Garone e don Elia Guercio.

“Di fronte a vicende come questa è evidente l’inadeguatezza delle nostre parole – ha sottolineato don Vincenzo – ma c’è una presenza, quella della comunità qui riunita. Dio aveva parlato tante volte e attraverso vari segni, ma non era bastato, ad un certo punto è venuto facendosi appunto presenza per mezzo del Suo Figlio Gesù che ha detto ad una vedova di non piangere per il suo figlioletto perché ‘non ti ho fatta per la morte, ma per la vita. Io sono la Resurrezione e la vita e chi crede in me vivrà’. Così si pone Gesù in quest’ora. ‘Io sono’ è l’imperativo e per affermare questa verità ha pagato di persona il riscatto sulla croce, non ha mandato altri. Lui ci ama per primo e oggi dice ‘Tu sei mio figlio, io ti ho generato alla vita nuova’”.

Il parroco ha poi sottolineato con commozione la salita di Vincenzo, domenica scorsa, al Monte Carmelo, dove aveva accompagnato la Madonna nel consueto ritorno dopo la festa patronale. “L’hai accompagnata a vegliare sulla comunità, sulla tua Lucia, su Mattia, sulla tua famiglia”.

E tra la commozione a fine Messa la comunità tutta si è unita nell’inno dedicato alla Madonna del Carmelo, patrona di Buonabitacolo, affidando Vincenzo al Suo materno abbraccio e alla Sua intercessione.

All’uscita dalla chiesa la comunità raccolta ha accolto il feretro con un lungo applauso accompagnandolo verso il cimitero cittadino.

