A Bracigliano successo per il Forum Day. Strianese: “Giovani al primo posto dell’agenda politica”

Si è tenuto a Bracigliano il Forum Day, cioè gli Stati Generali delle Politiche giovanili della Provincia di Salerno, organizzato dal Forum provinciale dei Giovani presso il Palazzo De Simone, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Bracigliano.

“Ho partecipato con molto piacere – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – alla giornata finale del Forum Day. Insieme a tantissimi nostri giovani, ai segretari provinciali di CGIL, CISL E UIL ci siamo confrontati su temi fondamentali come lavoro, sviluppo economico e sostenibilità ambientale, cioè le opportunità da promuovere per le future generazioni sia in termini economici che di salute pubblica”.

“È stato un interessante momento di dialogo, di incontro e di approfondimento – continua – che proseguiremo nelle prossime settimane su un tavolo permanente di confronto su politiche sociali, welfare, lavoro, ambiente, sostenibilità”.

“Sono sempre più convinto – conclude – che i giovani devono essere al primo punto dell’agenda politica a qualsiasi livello, fondamentale per futuro di tutti noi.”

– Claudia Monaco –