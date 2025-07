Lo scorso fine settimana, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Balvano hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un 43enne e un 29enne residenti in provincia.

Ad attirare l’attenzione è stato un furgone bianco il cui conducente, all’alt imposto per un controllo di routine, ha assunto subito un atteggiamento di insofferenza. I militari hanno così proceduto a un’accurata perquisizione sia dell’uomo alla guida che del passeggero e del veicolo.

All’esito dei controlli è stato trovato un marsupio che era stato nascosto tra il sedile del conducente e quello del passeggero, al cui interno erano custodite 26 dosi di eroina, per un peso complessivo di 30 grammi, e un involucro contenente 1 grammo di crack.

La droga è stata immediatamente sequestrata mentre i due uomini, dopo essere stati condotti presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri per le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti degli indagati, per i quali si ribadisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora, della presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e della permanenza domiciliare nella fascia oraria notturna.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadiscono che l’azione di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti rappresenta un pilastro fondamentale dell’attività istituzionale dell’Arma, che proseguirà con determinazione per disarticolare le reti di spaccio e proteggere la comunità dai gravi rischi connessi all’abuso di droghe.