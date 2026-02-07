A Bellizzi la Polizia Municipale ha sequestrato un’intera area di stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Il sequestro, convalidato dalla Procura, ha intimato all’azienda operante in quell’area la rimozione e lo stoccaggio entro 24 ore.

È stata avviata, inoltre, la revoca della concessione con le sanzioni amministrative. Gli agenti della Municipale fanno sapere che l’operazione di controllo proseguirà nei prossimi giorni anche per liberare la zona industriale da continui abusi ambientali e da mezzi abbandonati.

“Si tratta di un’importante operazione – ha commentato il sindaco Mimmo Volpe -. Sarà intensificata la videosorveglianza e una maggiore vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine. Grazie al comando di Polizia Municipale per la tempestività e l’operatività”.