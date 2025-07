Domenica 27 luglio presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia si terrà una raccolta straordinaria di sangue.

L’appello è rivolto a tutti i donatori che potranno recarsi a donare dalle ore 8 alle ore 11:30. E’ possibile, prima di donare, effettuare una leggera colazione evitando latte e derivati.

L’appuntamento è organizzato dalla locale sezione Avis, per ulteriori informazioni è possibile contattare i volontari al numero 339 7069702.

Una raccolta di sangue è in programma per questa domenica anche a Potenza, organizzata dai volontari dell’Avis comunale. Chiunque voglia dare il proprio contributo potrà farlo recandosi presso l’Unità di raccolta situata a Largo Don Uva, dalle ore 8.30 alle ore 10.45.

Per ricevere maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile contattare i numeri 346 7626345 e 346 7626348 o chiamare al fisso 0971 441063.

Un appello arriva anche dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento che sottolineano che “con l’arrivo della stagione estiva si registra un calo delle donazioni, a fronte di un fabbisogno in aumento. Per questo motivo, rivolgiamo un sentito invito a tutti coloro che possono donare: rendetevi disponibili in questo periodo così delicato”.

A tal proposito è possibile donare sangue recandosi dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso l’unità di raccolta dell’ospedale di Sapri e presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania. E’ possibile contattare i volontari ai numeri 393 8739392 (ADVC Vallo) e 392 9505000 (ADVC Sapri).