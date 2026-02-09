Questa mattina a Faiano di Pontecagnano, nel luogo in cui 34 anni fa persero la vita i Carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d’Oro al Valor Militare alla memoria, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei due giovani brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992 nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali.

Alla presenza di numerose Autorità civili e militari e di una significativa rappresentanza della popolazione, che ancora oggi ne custodisce vivo il ricordo, si è svolto un incontro con gli studenti delle scuole del territorio nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “A. Moscati” dove, anche grazie alle testimonianze delle vedove e agli interventi dei rappresentanti istituzionali, è stata ricordata la figura dei due valorosi Carabinieri in un contesto incentrato sul tema della legalità.

Le celebrazioni sono proseguite con la Santa Messa nella Parrocchia di San Benedetto, concelebrata da don Marco Ventura e dal cappellano militare della Legione Carabinieri Campania don Carlo Lamelza e si sono concluse in Piazza Giuseppe Garibaldi, luogo dell’eccidio, con la deposizione di una corona e di cuscini floreali sull’epitaffio marmoreo realizzato in memoria dei due caduti ai quali un picchetto di Carabinieri ha reso gli onori militari.

Presenti alla cerimonia, insieme alle vedove Angela Lampasona e Tania Pisani e al figlio Alessio Pezzuto, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, il Vice Prefetto di Salerno Nicola De Stefano, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio.