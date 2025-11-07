9 novembre – RAGU’ DAY a Napoli con CASA SURACE – TUTTE LE INFO
PROGRAMMA
RAGÙ DAY – Giornata Regionale del Ragù Campano
9 novembre 2025 – LA SANTISSIMA (Ex-ospedale militare), Napoli
Ore 12.00 | Processione del Pentolone del Ragù e inaugurazione
Sfilata simbolica con il pentolone; inaugurazione ufficiale con autorità, taglio del nastro e apertura stand gastronomici.
Ore 12.15 | Saluti iniziali – Casa Surace
Presentazione e introduzione della giornata sul palco a cura di Casa Surace, con l’intervento del giornalista e antropologo Mario Niola
Ore 12:45 – fine evento | Workshop “Come si fa la passata di pomodoro”
Laboratorio dimostrativo continuo durante tutta la giornata: dal pomodoro al boccaccio.
Ore 13:15 – 13.45 | Workshop “Come si fa la pasta fatta in casa”
A cura delle nonne, dimostrazione dal vivo.
Ore 14.00 – 14.30 | Gara di barzellette
Sul palco – partecipazione libera e momenti comici.
Ore 14:30 – 15.00 | Esibizione di Gabriele Esposito
Prima parte dello show – durata circa 30 minuti.
Ore 15.00 – 15-30 | Intervento Culturale: racconto sul ragù
Ore 15:30 – 15.45 | Medley di canzoni napoletane
A cura di Totino Melillo – momento musicale.
Ore 16.00 – 16.20 | Secondo intervento di Gabriele Esposito
Continuazione dello spettacolo.
Ore 16:30 – 16.45 | Intervento di Antonella Morea
Recitato dal vivo sul palco – chiusura artistica.
Ore 17.00 – 17.15 | Secondo medley canzoni e saluti finali
Casa Surace, Totino Melillo, Gabriele Esposito e tutti I partner sul palco per I saluti finali
Gli stand food saranno aperti dalle 12.00 fino alle 16.00
Gli stand “occhiatura”, “tarocchi” e “passata di pomodoro” fino a fine evento
SEGUI CASA SURACE SU INSTAGRAM