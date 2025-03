Sabato 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come in tutti i Musei italiani al Museo Logos l’ingresso per le donne è gratuito

E’ l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) i tesori del Museo Logos tra arte, storia e bellezza senza tempo

Orario apertura Museo:

dal Martedì alla Domenica 09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00

Lunedì chiuso

347/3324818 – info@museologos.it – www.museologos.it

Via Monastero, 2C VIBONATI

