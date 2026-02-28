8 marzo – Cena spettacolo al MONNA LISA Bistrot di Montesano sulla Marcellana
Un’occasione speciale per celebrare la forza, il coraggio e l’unicità di ogni donna
Un percorso gastronomico studiato per accompagnare ogni istante della serata
Intrattenimento e momenti emozionanti dedicati all’universo femminile
Info e prenotazioni: 0975 030429 oppure clicca sulla pagina facebook
o sulla pagina Instagram
MENU’ CENA SPETTACOLO
Entree – Trancio di pizziddo con tartare di tonno, burrata e zest di limone
Primo – Paccheri rana pescatrice, pomodori confit e crema di melanzane
Secondo – Frittura del Golfo
Dessert
Coperto / acqua / bibita inclusa
45 € a persona