“L’8 marzo non è una festa. È sciopero, rabbia, memoria, conflitto, è una giornata di lotta perché la violenza e le disuguaglianze non sono una questione isolata, ma una struttura che ci attraversa. Un sistema che punisce invece di prevenire, che zittisce chi osa dissentire, che sorveglia le scelte sui nostri corpi, che scarica la colpa su chi subisce, mette in discussione le identità delle singole soggettività, smantella i servizi pubblici e nasconde tutto questo chiamandolo ordine. Per questo chiediamo spazi di ascolto e sostegno realmente accessibili, educazione affettiva e sessuale libera da moralismi e fondata sul consenso, percorsi di affermazione di genere garantiti e gratuiti, diritti sociali universali, non concessioni per pochi”.

Domenica 8 marzo alle 10.30 da Piazza Vittorio Veneto a Salerno parte il corteo che passa da Piazza Portanova con arrivo a Santa Teresa. Sarà garantito un servizio a supporto delle persone per qualsiasi eventuale difficoltà e per le più piccole sono previste attività di animazione in modo da permettere anche la partecipazione delle famiglie.

La protesta approfondisce almeno 11 richieste, che verrano sviluppate nell’assemblea prevista a fine corteo, con i seguenti focus:

Contro la violenza maschile e di genere Educazione sessuo-affettiva e al consenso: prevenire è politica Basta politiche che colpevolizzano chi subisce: no al ddl Bongiorno I nostri corpi non sono un registro: no al ddl Disforia Contro sionismo istituzionale, pinkwashing e repressione: no al ddl Romeo Il dissenso non si arresta: no al Decreto Sicurezza Referendum giustizia La violenza di Stato è violenza di genere Scuola, università, sanità sono diritti, non privilegi Ecotransfemminismo: non si liberano i corpi senza salvare la terra Antimilitarismo, anticolonialismo, solidarietà fra lotte.

La manifestazione è promossa dal basso dalle associazioni del territorio. Hanno aderito: Collettivo Lisistrata, Circolo Arci Marea, Arraggiat pride, UDS Salerno, UDS Mercato San Severino, Collettivo Tasso, Collettivo Alfano I, Collettivo Sabatini-Menna, Link Fisciano, Asinu, Associazione Differenza Donna, Femminile Palestinese, Mediterraneo Contemporaneo, Collettiva Compost, Sanitariə per Gaza Salerno, Associazione Tanalupa, Associazione Hormè, Independiente ZO Calcio Popolare, ZetaO Rugby Popolare, Legambiente Valle dell’Irno, Comitato Provinciale Anpi Salerno, Resilienza legale, Casa del Popolo Irno, Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”, Memoria in movimento, teatrAzione associazione culturale, Sinistra Italiana, UGS, Movimento 5 stelle Salerno, Rifondazione Comunista fed. Salerno, Giovani Comuniste/i Salerno.