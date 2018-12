78 dipendenti della Treofan rischiano il licenziamento. Visita a sorpresa di Di Maio a Battipaglia

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e dello Sviluppo Luigi Di Maio ha fatto visita, nella giornata di ieri, ai dipendenti della Treofan a Battipaglia.

Sono 78 i dipendenti che rischiano il posto di lavoro e che da giorni protestano contro la Jidal Group, azienda indiana che lo scorso 24 ottobre ha acquisito la proprietà dell’azienda dalla Management & Capitali. La Treofan è un’azienda che si occupa della produzione di film polipropilene per imballaggi alimentari. Ha due sedi, una a Terni e l’altra nel comune salernitano, e in totale sono 200 i lavoratori occupati nelle due sedi che rischiano il licenziamento.

“E’ un’azienda che è stata sempre produttiva ed efficace sul mercato e stava prevedendo degli investimenti importanti per ampliare il proprio pacchetto produttivo – sottolinea Di Maio – Questo fa parte ora di una proprietà che è passata di mano ma allo stesso tempo quella proprietà che ha venduto aveva fatto questi progetti nell’ultimo periodo. Sono sicuro che Jidal voglia mostrare al tavolo e al Governo la massima serietà e dimostrare che questa non sia stata un’operazione di speculazione finanziaria ma sia stata un’operazione di economia reale che vuole far sviluppare ancora di più questo territorio. Se si deve preferire sempre uno stabilimento del nord Europa o del nord Italia a me non sta bene. Avete tutto il mio sostegno. Quello che posso far io è accogliere tutte le ragioni di questa battaglia”.

Il Vicepresidente ha annunciato un tavolo di lavoro a Roma con i vertici del colosso indiano, i rappresentanti dei lavoratori e il sindaco di Battipaglia.

– Annamaria Lotierzo –