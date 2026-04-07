Tra le 21 tappe del Giro d’Italia 2026 ci sono Paestum e Potenza.

Il 13 maggio la quinta tappa della 109^ edizione attraversa il Parco Nazionale del Pollino, partendo da Praia a Mare e giungendo a Potenza, dopo aver trascorso 204 chilometri fatti di tante salite e un finale impegnativo su strappo.

Per appovare tutte le misure di sicurezza e stabilire un protocollo di circolazione, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato un incontro domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10,30, con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la messa a punto delle misure di safety & security.

Il giorno seguente, il 14 maggio, i ciclisti partiranno per i 161 km della Paestum-Napoli. Prima di arrivare nel capoluogo di regione i ciclisti della Corsa Rosa passeranno anche per Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni.