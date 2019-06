5 per mille al Fondo Edifici di Culto. Tra i beneficiari la Chiesa di San Francesco a Teggiano

Per il 2019 è possibile destinare a favore del Fondo Edifici di Culto il 5 per mille IRPEF per la tutela del patrimonio affidato alla cura del Fondo stesso costituito da beni di varia natura dislocati su tutto il territorio nazionale e che annovera nel suo patrimonio principalmente edifici sacri, tra cui abbazie, basiliche monumentali e chiese di pregevoli testimonianze culturali e artistiche nel corso dei secoli.

In provincia di Salerno fa parte del patrimonio del Fondo anche la Chiesa di San Francesco con annesso il Complesso Conventuale dei Minori Osservanti di Teggiano. Oltre alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie annessa al Convento dei Riformati a Buccino e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie annessa al Convento dei Frati Minori a Pollica. Tutti edifici che custodiscono opere d’arte di notevole rilevanza artistica e storica.

Negli ultimi cinque anni sono stati finanziati interventi di manutenzione e restauro per oltre 34 milioni di euro grazie ai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio fruttifero e con il contributo annuale dello Stato attualmente pari a 1.679.723 di euro annui.

Grazie alla possibilità di donare a favore del Fondo il 5 per mille IRPEF, potranno essere implementate ulteriori attività di restauro. Ogni cittadino potrà, quindi, attraverso la sua scelta, contribuire a tutelare il patrimonio affidato alla cura del FEC, a protezione della nostra storia e cultura. La destinazione del 5 per mille in favore del FEC può essere effettuata mediante compilazione dell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi apponendo il CODICE FISCALE 97051910582.

– Chiara Di Miele –