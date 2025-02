Un episodio di maltrattamento animale si è verificato a Caselle in Pittari.

In una zona periferica del paese sono stati trovati da alcuni cittadini 5 cani morti in strada. Dalla bava alla bocca si è immaginato subito che potessero esser stati avvelenati ma il gruppo cinofilo non ha rilevato tracce di esche avvelenate.

I cittadini hanno allertato il Comune che si è messo in contatto con i Carabinieri Forestali. Tuttavia i cani non risultano dotati di microchip, dunque non pare siano padronali.

Le Forze dell’Ordine, assieme all’ASL Veterinaria, stanno eseguendo il protocollo previsto in questi casi, effettuano quindi il prelievo del sangue che sarà analizzato dall’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici. A seguito della segnalazione è scattata una denuncia.

Indignazione e rabbia è scattata nella comunità casellese a difesa degli animali.