Inizieranno nei prossimi giorni nuovi lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale nei vari comuni ricadenti in Area 1 e in Area 2.

“Si tratta di interventi – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – di consolidamento, ripristino e messa in sicurezza della sovrastruttura stradale di Strade Provinciali e Regionali di nostra competenza, per un impegno economico di oltre 434mila euro. La Provincia continua l’impegno sui territori per tutelare il diritto alla sicurezza e alla mobilità delle nostre comunità. Ringrazio la Regione Campania e in particolare il suo Presidente, Vincenzo De Luca, per il supporto finanziario che ci consente di intervenire sulle nostre strade”.

I lavori interesseranno:

la SP 35/a nel comune di Petina, messa in sicurezza del piano viario mediante istallazione di barriere di sicurezza stradale a protezione bordo laterale ( 90mila euro );

la SR 267 nel tratto ricadente nel comune di Agropoli, consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e miglioramento deflusso acque di scolo ( 17.262,21 euro );

la SP 305 nel comune di Contursi Terme, messa in sicurezza di una curva pericolosa in località "Scomolati" ( 27mila euro );

la SR 407 nel comune di Buccino, consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale mediante posa in opera di gabbionata a contenimento della sede stradale ( 53.311,09 euro );

la SP 36 nel comune di Sicignano degli Alburni, lavori urgenti di sistemazione del piano viario e di pertinenze stradali ( 37.325,55 euro );

la Sp 110 nei comuni di Capitello e Ispani, miglioramento della sicurezza stradale in tratti saltuari (54.500 euro).

– Paola Federico –