Si è conclusa domenica 15 giugno la due giorni dedicata al 38° Torneo Internazionale di judo Città Vallo di Diano che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti.

Il primo giorno è stato dedicato alla competizione degli under 18 e dei seniores, mentre domenica si sono avvicendate le classi giovanili dagli under 15 agli under 12.

Al torneo erano presenti 53 club provenienti dalla Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio ed Abruzzo.

La classifica finale tra le società partecipanti ha visto al 1° posto la società organizzatrice la New Kodokan Lucania, al 2° la Kodokan Palazzo San Gervaso, al 3° Judo club Andria, al 4° Guerrazzi San Severo, al 5° Lithodora Cava de’ Tirreni.

Da segnalare gli ottimi primi posti degli atleti della New Kodokan con Eugenio Parasyuk 100 kg seniores, Nazar Parasyuk 66 kg under 15, Aurora Leone 48 kg under 15, Andrea Soccodato under 13, Tony Marmo, Luigi Ricotta under 10 e i numerosi secondi posti con Antonio Pio Marmo, Giuseppe Morena, Vincenzo Mastroberti, Luca Trif, Francesco Bruno, Giovanni Siciliano, Dorian Salviulo, Felice Sacco, Alisia Parasyuk.

CLICCA PER GUARDARE TUTTE LE FOTO