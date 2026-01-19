Uil Basilicata e Uil Pensionati Basilicata hanno presentato oggi a Potenza una proposta di legge regionale finalizzata all’introduzione di misure strutturali di sostegno al reddito per le pensionate e i pensionati con assegni pari o inferiori al minimo.

“L’obiettivo – hanno spiegato i segretari Vincenzo Tortorelli e Carmine Vaccaro – è integrare le pensioni più basse, contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale e restituire dignità a chi ha lavorato una vita intera, contribuendo allo sviluppo economico e civile della Basilicata“.

La proposta di legge regionale prevede un sussidio economico annuale di 350 euro in un’unica soluzione destinato ai pensionati residenti in Basilicata titolari di pensioni Inps pari o inferiori al minimo con Isee fino a 15mila euro.

In Basilicata sono oltre 27mila le pensionate e i pensionati che percepiscono un assegno al minimo. L’importo medio mensile è di poco superiore ai 600 euro, una soglia che oggi non consente più di sostenere il costo della vita, aggravato dall’aumento dei prezzi dei beni essenziali, dalla crescita delle spese sanitarie (sino alla rinuncia alla cura), dalla riduzione del potere d’acquisto.

“Questa condizione – hanno sottolineato Tortorelli e Vaccaro – espone una parte rilevante della popolazione anziana a povertà, isolamento ed emarginazione sociale. La proposta, che si inserisce in un quadro già sperimentato in altre Regioni italiane, ha un fabbisogno finanziario di 9,7 milioni di euro. Le risorse esistono, la proposta della Uil chiede di indirizzarle in modo strutturale verso una priorità sociale chiara: la dignità delle pensionate e dei pensionati lucani. Una scelta che qualifica la politica, rafforza il welfare regionale e restituisce fiducia alle persone“.