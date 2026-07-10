29 luglio – La Cooperativa Insieme presenta: accompagniamo i bambini al concerto di Carolina Benvenga a Padula – LE INFO
Come si svolgerà l’evento?
I bambini dovranno essere accompagnati
da un genitore (o da un adulto delegato)
presso il Certosa Village a Padula alle ore 19.30
Ad accoglierli ci saranno gli operatori della Cooperativa Insieme
e della Cooperativa di Comunità Archivio Atena
che accompagneranno i bambini per tutta la durata dello spettacolo,
garantendo assistenza, vigilanza e supporto,
affinché possano vivere questa esperienza in serenità e sicurezza.
Al termine del concerto,
i bambini saranno riconsegnati esclusivamente
ai genitori o alle persone delegate.
Prenotazioni aperte fino al 12 luglio, i posti sono limitati
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