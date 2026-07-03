29 luglio – Bus per il Concerto di Emma a Napoli con AUTOLINEE CURCIO – LE INFO
Fermate, orari e tariffe per il bus navetta
al concerto di Emma a Napoli:
Sapri – Piazza Padre Pio | ore 14:15 | €35
Policastro – Fermata Bus Villa Comunale | ore 14:30 | €35
Vallo della Lucania – Terminalbus Largo Calcinai | ore 15:00 | €30
Polla / Vallo di Diano – Terminal Bus Curcio | ore 15:15 | € 30
Agropoli – Marrota Area Servizio IP | ore 15:30 | €30
Eboli – TeBus | ore 16:00 | €25
Battipaglia – Rotatoria Ospedale S. Maria Speranza | ore 16:15 | €25
Salerno – Parco Pinocchio, Piazza Montpellier | ore 16:30 | €23
Il servizio comprende esclusivamente
il trasporto in bus navetta andata e ritorno.
Il biglietto del concerto non è incluso.
L’autobus sarà confermato al raggiungimento
di 35 partecipanti entro il 22 agosto.
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Infoline 0975 391213