28 e 29 agosto – Bus navetta per Pitti Pizza & Friends a Salerno con AUTOLINEE CURCIO – LE INFO
Orari di partenza e quote navetta andata e ritorno:
Polla / Vallo di Diano (Terminal Bus Curcio) – ore 19:00 | € 15
Eboli (TeBus) – ore 19:45 | € 12
L’evento dura dal 25 al 30 agosto
ma i nostri bus navetta saranno attivi
esclusivamente venerdì 28 e sabato 29 agosto
Il servizio include esclusivamente il trasporto in bus navetta A/R.
I viaggi per entrambe le date saranno confermati al raggiungimento
di almeno 35 partecipanti entro il 21 agosto.
Acquista qui il tuo titolo di viaggio