28 dicembre – RAGU’ DAY a Sala Consilina con CASA SURACE e LINO BANFI – SCOPRI DI PIU’
L’evento si svolge in piazza Umberto I a Sala Consilina
L’ingresso è gratuito con prenotazione online consigliata su www.scabec.it
Iscriviti al canale WhatsApp di Ondanews. Ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie.
Iscriversi è semplicissimo e gratuito: basta cliccare su questo link e successivamente cliccare sul tasto “Iscriviti”. E, se vuoi, puoi cliccare sulla campanella in alto a destra per attivare le notifiche.
Iscrivendoti al canale WhatsApp la tua privacy è al sicuro.
Il tuo numero non sarà visibile agli altri partecipanti.