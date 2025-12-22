26 dicembre – Tombolata di Santo Stefano a San Rufo – I DETTAGLI
Il 26 dicembre, a partire dalle ore 19:00, appuntamento presso l’ex Sala Cinema di San Rufo
per una serata all’insegna della tradizione, del divertimento e della convivialità
Una tombolata all’antica, con vincite come da tradizione,
per trascorrere insieme il periodo natalizio e rafforzare il senso di comunità
L’evento è realizzato dalla Pro Loco e dal Forum dei Giovani di San Rufo
e con la collaborazione del Comune di San Rufo
sostenuto dalla Camera di Commercio di Salerno e dalla Confesercenti Vallo di Diano