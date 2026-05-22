26, 27, 28 giugno – BUS per il concerto di Geolier a Napoli con AUTOLINEE CURCIO – LE INFO
venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno
lo Stadio Maradona tremerà per tre serate
Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta
Il biglietto del concerto non è incluso
L’autobus sarà confermato al raggiungimento
di 35 partecipanti entro il 19 giugno
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Fermate e orari:
Sapri – Piazza Padre Pio | ore 14:15 | €35
Policastro – Fermata Bus Villa Comunale | ore 14:30 | €35
Vallo della Lucania – Terminal Bus Largo Calcinai | ore 15:00 | €30
Agropoli – Marrota Area Servizio IP | ore 15:30 | €30
Battipaglia – Rotatoria Ospedale S. Maria Speranza | ore 16:15 | €25
Polla/Vallo di Diano – Terminal Bus Curcio | ore 15:15 | €30
Eboli – TeBus | ore 16:00 | €25
Salerno – Parco Pinocchio, Piazza Montpellier | ore 16:30 | €23