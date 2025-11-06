Sono ufficialmente iniziate oggi a Caggiano le riprese dello sceneggiato Rai “177 giorni – Il sequestro di Farouk Kassam” che vedrà il borgo tra le location protagoniste di questa importante produzione televisiva.

“Un’occasione straordinaria per far conoscere la bellezza e l’autenticità di Caggiano al grande pubblico, valorizzando il nostro patrimonio storico, architettonico e paesaggistico – commenta il primo cittadino Modesto Lamattina – Un sentito ringraziamento alla Rai e alla Bim Produzione per aver scelto il nostro paese come scenario di questa storia intensa e significativa”.

La fiction vede come protagonisti Marco Bocci e l’attrice francese Antonia Desplat rispettivamente nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe. Si basa sulla vera storia del sequestro di persona più conosciuto, avvenuto nei primi anni Novanta. Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni in diverse zone del centro storico.

Gli amministratori invitano i cittadini alla collaborazione e alla comprensione per eventuali temporanee modifiche alla viabilità.