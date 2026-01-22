17 febbraio – Il Carnevale delle Meraviglie con Insieme Società Cooperativa Sociale ad Atena Lucana – COME PARTECIPARE
Martedì 17 febbraio dalle 11.00 alle 18.30
presso l’Auditorium “A. Cirillo” di Atena Lucana Scalo
La giornata sarà animata da musica, balli, giochi e attività pensate per coinvolgere tutte le età
accompagnate da buon cibo e da tanti momenti di allegria
La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva del pranzo (lasagne, cotoletta e dolci chiacchiere)
Le adesioni sono aperte fino al 10 febbraio
e possono essere effettuate compilando il modulo di iscrizione disponibile qui
