150 rami di mimosa. Le riflessioni della professoressa Franca Maria Cancro Cimino
Nel ricordo di quelle bambine che non diventeranno mai donne, che non vedranno né albe né tramonti, che, in una scuola del mondo, resteranno per sempre aggrappate a quell’ ultimo gioco, a quell’ultima risata, in nome di quei teneri boccioli spazzati via dalla furia omicida della guerra, vi abbraccio carissime amiche augurando alla vostra vita solo nobili pensieri e nobili gesti.
Franca Cancro Cimino