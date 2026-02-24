Il prossimo 13 marzo prenderanno il via le celebrazioni del centenario del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Una storia di sicurezza e sviluppo che ha visto protagonista il territorio e chi, un secolo fa, si spese per la costituzione di un ente che si sarebbe occupato per decenni della bonifica della piana.

In vista dell’importante evento che si svolgerà nella Certosa di Padula abbiamo intervistato il Presidente Beniamino Curcio.

Il 13 marzo sarà una giornata storica per il Consorzio da lei presieduto. Un programma nutrito e con importanti relatori per celebrare il primo secolo di opere nel territorio di competenza. Alle spalle di questo evento c’è un grande lavoro della Presidenza e del Consiglio.

Abbiamo programmato più iniziative, partendo con l’evento inaugurale del 13 marzo, un convegno organizzato per guardare al passato e riconoscere la grandezza di questo ente. Il Vallo di Diano è stato conquistato dall’azione della bonifica e se non fosse stato per il Consorzio oggi non avremmo ciò che vediamo nella nostra piana, che prima della nascita dell’ente era un luogo desolato con migliaia di ettari sommersi dalle acque per mesi e paludi permanenti. Il Consorzio è riuscito in un’impresa che per secoli non avevano fatto la natura e i tentativi del periodo borbonico. Vogliamo riconoscere la lungimiranza di quelle quattro persone che nel 1923 costituirono il comitato promotore per dare il via al Consorzio di Bonifica e che ci hanno dato la possibilità di conquistare questa pianura fertile in cui oggi si concentrano grandi attività imprenditoriali, in cui c’è sviluppo agricolo e industriale oltre a un grande patrimonio edilizio che abbiamo il dovere di preservare e difendere dalle emergenze alluvionali. Il passato conta grandi opere, come gli impianti e le sorgenti captate a Buonabitacolo e a Sassano, che ci permettono di irrigare circa 4000 ettari di terreno.

Si celebra il passato ma si guarda anche al futuro. Quali sono le prossime sfide del Consorzio di Bonifica?

Abbiamo organizzato questo convegno per guardare al passato ma anche per pensare al futuro, appunto. Oggi non abbiamo più le paludi, ma le esondazioni fluviali e gli allagamenti costituiscono un disordine idraulico legato ai cambiamenti climatici e anche allo sviluppo dell’urbanizzazione nella piana. Dobbiamo pensare ad un nuovo ruolo da protagonista che il Consorzio è chiamato a svolgere sul territorio. Il nuovo logo realizzato con le scuole è rappresentativo della visione strategica con cui siamo chiamati ad intervenire in futuro: una mano che accoglie e controlla i corsi d’acqua. Guardiamo ai prossimi anni con una visione diversa. La bonifica non è solo manutenzione o irrigazione. Le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici ci mettono in difficoltà. La scorsa estate, ad esempio, siamo andati in crisi perchè è mancata acqua delle sorgenti a causa delle ricorrenti siccità. Un altro caso critico in cui siamo intervenuti è stato quello della falda che si è abbassata nel Battistero paleocristiano e che ha destato preoccupazione.

Che emozioni prova nell’essere la guida del Consorzio nell’anno in cui si celebrano i 100 anni di attività?

Festeggiare questi 100 anni è impegnativo ma anche molto emozionante. Il Consorzio viene spesso visto dall’opinione pubblica in maniera particolare e la gente non percepisce la sua essenza. Si coglie un beneficio diretto solo nel momento in cui l’ente effettua un intervento vicino alla proprietà del consorziato, ma se il Vallo di Diano non si allaga vuol dire che l’azione del Consorzio è mirata al bene dell’intera collettività, anche per chi vive a distanza di qualche chilometro. Questo ente vanta un forte legame con il territorio, è stato sempre vicino alle imprese agricole e alle famiglie in occasione delle calamità. Rimane un presidio operativo, di controllo e progettuale quando si verificano le emergenze, che oggi purtroppo sono tante e soprattutto legate alla siccità. Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo effettuato un’azione di sussidiarietà nei confronti di Consac con i nostri pozzi di Silla fornendo acqua ai tanti cittadini che rischiavano di restare senza. Festeggiare il secolo di vita vuol dire promuovere conoscenza, consapevolezza, senso di responsabilità. Dovremmo amare di più questo ente che serve al territorio e garantisce sicurezza a tutti i cittadini.