Vito Pisano,originario di Teggiano,unico allievo del Vallo di Diano ammesso alla “Nunziatella” di Napoli

Prestigioso traguardo quello conquistato da Vito Pisano, giovane originario di Teggiano ed attualmente l’unico allievo maschio del Vallo di Diano ammesso alla scuola militare “Nunziatella” di Napoli.

Vito è nato a Polla nel 2001 ed è residente a Teggiano anche se per motivi lavorativi del padre Domenico si è dovuto trasferire fin da piccolo in Veneto e poi in Emilia Romagna. Ha frequentato i primi due anni del liceo scientifico Righi di Cesena con indirizzo internazionale conseguendo eccellenti risultati.

Nel 2017 ha concorso con altri 1.700 ragazzi per i 90 posti della scuola militare Nunziatella. Oggi frequenta il secondo anno della scuola con ottimi risultati. Vito è inoltre appassionato di economia e finanza e questa estate è stato ammesso ad uno stage sul trading borsistico presso un rinomato college svizzero.

Per assecondare questa passione, inoltre, quest’anno sosterrà la early session della Bocconi di Milano riservata ai ragazzi del quarto anno delle superiori. Al conseguimento della maturità, Vito Pisano concorrerà per l’ammissione all’Accademia della Guardia di Finanza.

Il giovane, nel tempo libero, ha la passione del golf ed ha sostenuto gli esami di abilitazione per l’attività agonistica.

Forte il legame con Teggiano dove torna a trovare i parenti in occasione delle vacanze.

– Claudia Monaco –