Violento scontro tra 2 veicoli in A2 tra Lagonegro e Padula. 6 feriti di cui uno in codice rosso

Un violento impatto tra una Ford Fiesta e una Renault Kangoo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 119 in direzione Nord tra gli svincoli di Lagonegro e Padula-Buonabitacolo.

I due veicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento all’interno della galleria “Casalbuono”.

Sei le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118. Una di loro è stata trasportata in ospedale in codice rosso grazie all’ausilio dell’eliambulanza.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Eugenio Siena e dei caschi rossi del Distaccamento di Lauria.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro. Il personale dell’Anas ha provveduto al ripristino della viabilità. Il traffico ha subito dei notevoli rallentamenti.

– Chiara Di Miele –