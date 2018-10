Successo di pubblico e forti emozioni per la 2^ edizione del “Lamura Evolution Day” organizzata dal Gruppo Lamura, azienda di riferimento nella distribuzione all’ingrosso di ferramenta, utensileria e giardinaggio.

Nella sede di Via Santa Maria degli Ulivi a Sala Consilina, l’azienda ha accolto circa 100 standisti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno potuto presentare le diverse offerte commerciali. Un successo senza eguali con una percentuale di visitatori ben oltre le aspettative, come dichiarato dallo stesso titolare Pasquale Lamura.

Il “Lamura Evolution Day” è stata occasione per incentivare le diverse realtà imprenditoriali e premiare uno dei 33 progetti innovativi con il Premio “Start Up Evolution Pinuccio Lamura” ideato dal Direttore Marketing e Comunicazione Luigi Nasti. Il Premio è nato dalla volontà della famiglia Lamura ed è dedicato al compianto Giuseppe “Pinuccio” Lamura, punto di riferimento per i giovani imprenditori.

Ad essere premiato dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato il gruppo 3D RAP formato da giovani professionisti di Avellino con un’idea innovativa dedicata alle persone affette da disabilità e che permetterebbe l’uso dei comandi delle automobili. I giovani hanno ricevuto una Borsa di Lavoro dal valore di 2mila euro e offerta dalla famiglia Lamura.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, diversi sindaci del comprensorio valdianese, l’Assessore regionale con delega al Turismo Corrado Matera, Roberto De Luca, figlio del Governatore campano ed il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina.

Presente inoltre con uno stand, la Banca Monte Pruno rappresentata dal Direttore Generale Michele Albanese, dal Vice-Direttore Area Mercato Antonio Pandolfo e dalla Direttrice della filiale di Padula Scalo Margherita Vannata.

Soddisfatto il Presidente De Luca che ha sottolineato l’intenzione di portare avanti un progetto unitamente a tutti i sindaci che permetta la nascita di un’Area Fieristica a Sala Consilina.

Ai microfoni di Ondanews, i protagonisti della giornata.

– Claudia Monaco –