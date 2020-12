Vietri di Potenza: la Soprintendenza Archeologica della Basilicata conferma parere contrario al mega eolico

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Regione Basilicata ha confermato il parere contrario relativo al progetto per la realizzazione del parco eolico da realizzare tra Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Picerno e Tito.

Ad annunciarlo è il sindaco di Vietri, Christian Giordano, felice di condividere una notizia tanto importante e tanto attesa dalla comunità. Ma è solo una delle numerose news che il sindaco a reso noto in un aggiornamento che riguarda lavori pubblici completati, in corso e pronti a partire.

Il primo cittadino ha, infatti, annunciato che sono stati completati i lavori di ripavimentazione di via Santa Caterina e che procedono quelli di recupero del Polifunzionale nell’Area PIP, di ampliamento dell’Isola Ecologica in contrada Costa di Silla e di realizzazione della struttura “Porta della Lucania”. Inoltre, Giordano ha fatto sapere che sono terminati anche i lavori per l’installazione della Wi-Fi pubblica e gratuita nelle piazze e luoghi più frequentati di Vietri di Potenza (finanziamento Wi-Fi Italia) ed il servizio è già in funzione. A breve partiranno anche i lavori per l’installazione di WiFi4EU. Inoltre, sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova scalinata nell’area di Castello Arioso.

Per quanto riguarda i nuovi cantieri, è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento dei lavori della piscina comunale. Il progetto comprensivo delle opere migliorative includerà anche la realizzazione di una vasca per bambini, dell’area pic-nic nella pineta limitrofa e diverse altre opere collaterali.

“Sono stati affidati anche i lavori per la messa in sicurezza dell’area di Molinello – afferma Giordano -, da anni interessata da un movimento franoso. Inoltre il Comune ha ricevuto conferma di valutazione positiva per un ulteriore contributo di 219mila euro per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia che si va ad aggiungere agli 865mila euro già stanziati. È stata, inoltre, attivata la consultazione delle aziende per la realizzazione della nuova scuola. E, sempre per la scuola, nel periodo natalizio verrà sostituita la pavimentazione del piazzale antistante l’edificio del Comprensivo con materiali antiscivolo“.

