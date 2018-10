Viene travolto dal suo mezzo agricolo mentre lavora un terreno. 69enne perde la vita a Potenza

Un tragico incidente all’interno di un terreno agricolo è costato la vita ad un 69enne di Potenza.

L’uomo, S.P., si trovava in alcuni terreni e stava lavorando la terra con un mezzo agricolo. L’incidente mortale si è verificato in contrada Ponte Sant’Antonio, zona situata alla periferia del capoluogo di regione.

Un normale lavoro di campagna che da tempo vedeva impegnato l’uomo ma questa volta un grave incidente gli è costato la vita.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato travolto dal mezzo e non sarebbe riuscito più a gestirlo e fermarlo, per poi essere colpito violentemente. Le zappette lo hanno ferito in maniera mortale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 “Basilicata Soccorso” che poco dopo non hanno potuto altro che constatare la morte per le gravi ferite riportate, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza e gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

– Claudio Buono –