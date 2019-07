Viabilità. Al via i lavori di messa in sicurezza della S.P.330 nella zona industriale di Teggiano

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale e curati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. In questi giorni è prevista la consegna dei lavori a Teggiano – Innesto autostradale di Sala Consilina.

“Iniziano – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – i lavori di messa in sicurezza sulla SP 330, nella zona industriale di Teggiano – Innesto autostradale di Sala Consilina. L’importo dei lavori è di 216.062,96 euro“.

“Procediamo senza sosta – conclude Strianese – con gli interventi manutentivi sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Per questo ringrazio la Regione Campania e il suo Presidente, Vincenzo De Luca, per la particolare attenzione riservata ai nostri territori e a tutta la nostra rete stradale, che riusciamo a mettere in sicurezza attraverso i finanziamenti regionali”.

– Chiara Di Miele –