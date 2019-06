Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. Nei prossimi giorni verranno consegnati i cantieri nel comune di Ceraso, sulla S.P. 87, e di Morigerati, sulla S.P. 210, per interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

“Nel Comune di Ceraso – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i lavori avranno inizio nei prossimi giorni e il valore finale dell’appalto è di 54.395,02 euro, oltre IVA e oneri per la sicurezza. L’impresa aggiudicataria è la Logarzo Group srl di Roma. Anche a Morigerati i lavori avranno inizio nei giorni a seguire. Qui il valore finale dell’appalto è di 56.907,04 euro, aggiudicato dell’impresa Voto Group srl di Salerno“.

“Ora che le condizioni meteorologiche sembrano essersi stabilizzate – conclude il Presidente Strianese – possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per il supporto il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, e la Regione Campania, in particolare il suo Presidente, On. Vincenzo De Luca, per la particolare attenzione dedicata ai nostri territori“.

– Paola Federico –