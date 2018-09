Valeria Ciarambino, capogruppo regionale del M5S, si sposa nel Cilento.Luigi Di Maio a fare da testimone

Un matrimonio a 5 Stelle quello che si è celebrato nella caratteristica Agnone, frazione di Montecorice nel Cilento, dove sono convolati a nozze Valeria Ciarambino, capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, e il suo collaboratore Domenico Migliorini.

A fare da testimone di questa unione d’amore il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio, particolarmente legato da tempo alla Ciarambino, originaria come lui di Pomigliano d’Arco.

Diverse le personalità istituzionali presenti alla cerimonia, tra cui i ministri Giulia Grillo e Sergio Costa, e il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Dopo la Santa Messa gli sposi hanno festeggiato il matrimonio in una struttura di Punta Licosa insieme a parenti e amici.

All’arrivo ad Agnone sia la Ciarambino che Luigi Di Maio non si sono sottratti ad una serie di selfie con simpatizzanti del partito di Grillo e curiosi accorsi per assistere all’ingresso in chiesa.

– Chiara Di Miele –