Vaccini. In Basilicata al via somministrazione di AstraZeneca su over 60 senza prenotazione

In Basilicata è consentita la vaccinazione con AstraZeneca alla fascia di età da 79 a 60 anni, in ordine di anzianità, anche senza prenotazione, a partire da domani, lunedì 12 aprile, fino a mercoledì 14 aprile.

A darne comunicazione è il Presidente Vito Bardi.

Sarà possibile vaccinarsi presso le tende Qatar di Potenza e Matera, dalle 8.30 alle 18.30.

La decisione è in conformità con l’ordinanza numero 6 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha disposto la priorità dei vaccini alle fasce più anziane, a quelle più fragili, alle persone tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, a quelle tra i 60 e i 69 anni. I vaccini, come spiegato nell’ordinanza, andranno effettuati utilizzando prevalentemente AstraZeneca.

– Claudia Monaco –