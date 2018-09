Vaccini, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca: “A scuola solo con il certificato”

“In Italia in questi mesi abbiamo assistito ad atti di vera e propria irresponsabilità in materia di vaccini”.

A dichiararlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha ribadito la condizione obbligatoria del vaccino per permettere ai bambini di andare a scuola.

“Si va a scuola solo l’avvenuta certificazione – ha dichiarato – e le certificazioni le rilasciano le Asl, cioè i medici, non i liberi pensatori. Cominciamo a fare le persone serie e a uscire dalle cialtronerie”.

“Le certificazioni medico-scientifiche – ha detto a margine della presentazione della rete dei progetti di ricerca oncologica – non le rilasciano i politici ma i medici. La Campania per l’esavalente è la prima regione d’Italia con il 97% di copertura. Eravamo all’80%, quasi una soglia di pericolosità e abbiamo fatto una grande campagna per spiegare che la vaccinazione è decisiva per evitare che ritornino malattie come la poliomelite o il morbillo”.

De Luca ha poi concluso: “Dobbiamo procedere così, al di là dell’irresponsabilità degli esponenti di governo che hanno creato una condizione di incertezza per le famiglie e per i dirigenti scolastici”.

– Claudia Monaco –