V-day, a Salerno la speranza è donna. Maria Lombardi è la prima vaccinata del “Ruggi”

La coordinatrice infermieristica della Medicina d’Urgenza dell’area Covid, Maria Lombardi, è la prima dipendente del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ad essersi sottoposta volontariamente al vaccino anti-Covid.

“Sicuramente è una bellissima notizia – ha raccontato – e per me un orgoglio così come credo una speranza per tutti coloro che intendono vaccinarsi. È trovare una luce in un tunnel buio che sta durando da troppo tempo. Non ho mai avuto perplessità rispetto alla vaccinazione anzi, l’ho desiderata e la consiglio vivamente a tutti”.

A cento operatori sanitari del “Ruggi” oggi, quindi, tocca la prima parte del siero prodotto da Pfizer. Tra tre settimane è previsto un richiamo.

– Claudia Monaco –

