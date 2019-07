Universiadi 2019. Attività di vigilanza straordinaria della Polizia Ferroviaria negli scali ferroviari

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ha innalzato nel fine settimana il livello di guardia intensificando le misure di osservazione e vigilanza negli scali ferroviari per contribuire alla sicurezza della XXX edizione delle Universiadi, importantissima manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e garantire l’ordinato svolgimento del servizio ferroviario, sia all’interno degli impianti sia a bordo dei convogli, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi è stato ulteriormente rinforzato il dispositivo di sicurezza delle stazioni.

Nelle stazioni che ospitano i Villaggi degli Atleti, tra cui Salerno, e in altri importanti scali ferroviari gli accessi sono stati ristretti in modo da convogliare le persone in transito attraverso i varchi presidiati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria che hanno controllato i sospetti con gli smartphone che consentono la lettura ottica dei documenti elettronici ed i metal detector in dotazione.

L’intensificazione dei servizi è stata attuata con l’impiego di 215 pattuglie in stazione, 58 a bordo treno e con numerosi servizi di vigilanza ed antiborseggio lungo le linee ferroviarie.

Sono state controllate 3.000 persone, 2 stranieri sono stati arrestati per furto aggravato e 6 persone sono state indagate per i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete false e ricettazione.

– Claudia Monaco –