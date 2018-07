Una delegazione di Padula ospite a Palermo per la prima edizione del Premio “Joe Petrosino”

L’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula, presieduta da Vincenzo Lamanna e il Comune di Padula rappresentato dall’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo, hanno preso parte alla prima edizione del Premio “Joe Petrosino” a Palermo organizzato dall’associazione Joe Petrosino Sicilia.

Il riconoscimento, come sottolineato dalla Presidente Anna Maria Corradini, è assegnato a chi si distingue nell’ambito culturale sul tema della legalità e quest’anno è andato a Stephan Talty, lo scrittore del bestseller “The Black Hand”, da cui è tratto il film che vede Leonardo Di Caprio nei panni del celebre poliziotto.

La delegazione ha visto la presenza di soci, del pronipote Nino Melito Petrosino e di Gerry D’Amato, vicepresidente dell’associazione Joe Petrosino New York. Continua, dunque, la collaborazione tra le associazioni che operano nei luoghi simbolo della vita di Petrosino: Padula, New York e Palermo.

Simbolica la data scelta per la consegna del premio, il 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Borsellino e la scorta.

Ieri mattina, l’assessore Chiappardo e il segretario dell’associazione Enrico Tepedino hanno incontrato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando proprio in Via D’Amelio per le commemorazioni che hanno avuto luogo durante tutta la giornata.

– Claudia Monaco –