Una delegazione di Padula incontra a Cascina l’associazione “Amici del Vallo di Diano in Toscana”

Si è tenuta a Cascina la conferenza su Joe Petrosino organizzata dall’associazione Amici del Vallo di Diano e presieduta da Gesualdo Russo.

Una delegazione formata da Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula, Vincenzo Lamanna, presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino e Nino Melito Petrosino, pronipote del famoso poliziotto, ha preso parte all’evento che ha sottolineato lo stretto rapporto dei soci con il Vallo di Diano, terra dalla quale sono partiti per vari motivi ma le cui storia e tradizioni non sono state mai dimenticate.

Ad accogliere la delegazione è stato Leonardo Cosentini, assessore alla Cultura del Comune di Cascina. Nino Melito Petrosino ha presentato agli studenti il suo libro “Joe Petrosino l’incorruttibile” che racconta la storia del poliziotto vista dall’angolazione familiare così come viene narrata nella Casa Museo di Padula.

“Ringrazio l’associazione Amici del Vallo di Diano – ha dichiarato l’assessore Filomena Chiappardo – il presidente Gesualdo Russo e tutti i soci per averci coinvolto in un evento di conoscenza importante della figura di Joe Petrosino, simbolo internazionale della lotta alla mafia. Siamo sicuri che questo è solo l‘inizio di un percorso che condivideremo con l’associazione che si sta contraddistinguendo per l’impegno a favore della diffusione della cultura del Vallo di Diano”.

– Claudia Monaco –