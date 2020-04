“Credo che il modo migliore per onorare la memoria di Donato Sabia, simbolo lucano dello sport pulito che con il sacrificio e la passione può raggiungere i più alti traguardi come lui ha dimostrato, non appena l’emergenza Coronavirus sarà finita, possa essere la promozione, di intesa con la Fidal e il Coni, di un Memorial di Atletica Leggera“. È quanto afferma Francesco Cupparo, assessore allo Sport e Attività Produttive della Regione Basilicata.

“Saremmo onorati, nel nome di Sabia, di ospitare i grandi atleti – continua Cupparo – e poter indicare alle giovani generazioni una testimonianza da seguire oltre che per lo sport per l’impegno civico e sociale. Tutte le discipline sportive che stanno subendo gli effetti del Coronavirus, con l’interruzione di campionati e manifestazioni, in quella che sarà la ‘fase due’, di cui ancora, purtroppo, non conosciamo i tempi, hanno bisogno di ritrovare prima di tutto motivazioni“.

Il ricordo di Sabia, secondo Cupparo, potrà essere una valida motivazione tanto più dopo il riconoscimento ottenuto dall’ACES di “Potenza Città Europea dello Sport 2021” di cui lo stesso atleta potentino era una “bandiera”.

“Il messaggio che ci lascia Sabia e che intendiamo raccogliere – conclude – è quello di accrescere la potenzialità dello sport per promuovere l’aggregazione e la crescita giovanile e l’inclusione sociale“.

