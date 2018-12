“Un 2018 ricco di soddisfazioni”. L’analisi di Carmine Cardinale sullo sviluppo della Cardinale Group

Una realtà imprenditoriale che si afferma anno dopo anno non solo del territorio del Vallo di Diano, ma anche oltre i confini regionali, confermandosi leader nel settore a livello nazionale e incrementando con successo la sua presenza anche in ambito internazionale. Si tratta delle aziende della Cardinale Group, che nasce come azienda specializzata nei settori della termoidraulica e della ferramenta, per poi svilupparsi nel tempo in diversi segmenti dell’economia con ottimi risultati.

L’ultima acquisizione del gruppo è stata la Videocon, azienda situata ad Anagni che è composta circa 170mila metri quadrati di area industriale, di cui 73mila sono coperti. Nello stabilimento sono stati prodotti per anni televisori dai marchi prestigiosi. Si tratta di un’area produttiva di prim’ordine non solo in provincia di Frosinone, ma in tutto il Lazio.

Proprio la regione del Centro Italia sta dando numerose soddisfazioni all’imprenditore Carmine Cardinale, che a di Ondanews dichiara di essere “soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo con le nostre aziende situate nel Lazio, tra cui la Aeffe Services a Patrica e la Teleco Cavi a Frosinone. Grazie al sostegno della mia famiglia e dei nostri dipendenti siamo riusciti a raggiungere dei traguardi importanti, che cercheremo di consolidare nel corso del prossimo anno“.

Un bilancio più che positivo, quindi, quello che riguarda il 2018 e un inizio che si prospetta con le migliori premesse per il 2019.

Ai nostri microfoni Carmine Cardinale racconta i dettagli dell’importante attività di acquisizione della nuova azienda e i progetti per il futuro del gruppo.

– Maria De Paola –