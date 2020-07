Tutto pronto a San Giovanni a Piro per la 6^ edizione del Dorothy Dream Day.Domani la premiazione del contest

Tutto pronto a Casa Stella per la 6^ edizione del Dorothy Dream Day, l’evento organizzato dall’associazione culturale Dorothy Dream con il patrocinio del Comune di San Giovanni a Piro nel ricordo di Maria Dorotea Di Sia, la giovane artista di Policastro Bussentino morta tragicamente il 13 maggio del 2014 a causa di un incidente stradale in Puglia.

La manifestazione si concentrerà nel pomeriggio e nella serata di domani, venerdì 10 luglio, giorno del 32° compleanno della ragazza, nella struttura di contrada Onofrio, a 2 km dal centro di San Giovanni a Piro, seguendo i protocolli di sicurezza anti-Covid.

Il via alle ore 17 con un convegno intitolato “La sicurezza stradale al tempo del Covid“a cui parteciperanno autorità civili e personalità culturali del territorio.

In serata, preceduta e seguita dallo spettacolo di musica popolare a cura di Pino Castelluccio “U’Massaro”, ci sarà la premiazione dei vincitori del 6° Contest Fotografico dedicato alla Di Sia, che quest’anno ha come tema “L’infinito ci avvolge”. Al termine verranno liberati cento palloncini in memoria di Dorotea.

Inoltre, durante la giornata di domani, verranno allestiti nel territorio comunale di San Giovanni a Piro due pannelli che invitano alla prudenza nei comportamenti alla guida e sulle strade.

