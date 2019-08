Tutela della salute. Il Comune di Atena Lucana stipula un’intesa con lo “Sportello Nazionale Amianto”

L’Amministrazione comunale di Atena Lucana, guidata dal sindaco Luigi Vertucci, ha deciso di stipulare un protocollo d’intesa con la APS “Sportello Amianto Nazionale”, che combatte a tutti i livelli istituzionali la battaglia contro l’amianto e si pone l’obiettivo di creare un polo di formazione e informazione con precisi protocolli di applicazione fruibili sia dai cittadini che dalle amministrazioni pubbliche e creare assistenza e informazione imparziale scongiurando il più possibile l’esposizione all’amianto causata dalla disinformazione.

Quello dell’amianto è un problema annoso che uccide 4000 persone ogni anno e nelle strategie per la sua risoluzione gli organi nazionali hanno invitato i Comuni italiani a dotarsi di uno “Sportello Amianto” dedicato all’informazione e alla formazione, per agevolare ed accompagnare i cittadini, le imprese e i lavoratori nei percorsi privati e personali che riguardano, appunto, questo materiale pericoloso. L’amianto è presente in molte strutture pubbliche, in tutte le realtà industriali e commerciali costruite in Italia dagli anni ’40 agli anni ’80 e in gran parte delle abitazioni civili.

Lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed interlocutore della cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle assistenziali a quelle medico legali, all’aiuto psicologico e alla gestione dei rischi legati all’amianto, al rispetto delle normative sino alla consulenza per la gestione ed indicazione dell’iter burocratico per affrontare le bonifiche.

“Il Comune – si legge nel protocollo – ritiene necessario attivare questa convenzione per determinare un’opportunità completa di servizio al cittadino in ambito di rischi legati all’amianto e crede che questa sinergia del mondo associativo espressa nel progetto dell’omonima APS ‘Sportello Amianto Nazionale’ che racchiude nel suo comitato scientifico la più completa rappresentanza e competenza dei membri del Coordinamento Nazionale Amianto, sia la via per il completamento dell’informazione e sia altresì uno strumento di controllo necessario per coordinare e rendere efficace il lavoro di tutti, pubblico e privato in materia di inquinante“.

Lo “Sportello Amianto Nazionale” fornirà servizi on line e on demand di informazione alla cittadinanza. Il cittadino X residente nel Comune convenzionato contatta online o chiama il numero nazionale dello Sportello Amianto Nazionale perché ha un problema legato all’amianto: 1) di salute, 2) giuslavoristico, 3) legato a una bonifica, 4) segnalazione o informazione. L’operatore a seconda del problema risponderà al cittadino attuando precisi protocolli: a. In caso di un problema di salute, il cittadino con un preciso protocollo di comunicazione verrà rassicurato e, a seconda di quanto descrive, indirizzato presso la struttura pubblica, laddove possibile identificata secondo quanto stabilito dai documenti in premessa dalla Regione, in caso non possibile presso le ASL o strutture competenti; b. In caso di un problema giuslavoristico con un preciso protocollo di comunicazione verrà indirizzato per il “risolvimento” dei suoi problemi.

– Chiara Di Miele –