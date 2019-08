Turismo sostenibile. La Regione Basilicata stanzia 2 milioni di euro per iniziative culturali

Via libera dal governo della Regione Basilicata a un’articolata azione di promozione del Turismo sostenibile. Con una delibera approvata nell’ultima seduta, l’esecutivo ha riconosciuto e autorizzato “una serie di iniziative territoriali di carattere prevalentemente culturale, selezionate per la loro pronunciata attitudine ad essere percepite come marcatori identitari che, per impatto simbolico ed emotivo, esclusività e capacità attrattiva, consentono di rafforzare il senso di appartenenza e rafforzare l’idea di comunità“. La dotazione finanziaria ammonta a 1.942.000 euro. Beneficiari sono i Comuni, la gestione amministrativa è dell’Apt (Azienda di promozione turistica).

Quattro gli elenchi. I primi due riguardano il “Patrimonio culturale intangibile“: alle 141 iniziative già riconosciute e finanziate per un importo complessivo di 709.355 euro, si aggiungono le “iniziative che meritano e di essere accompagnate nella crescita“. Si tratta di 119 eventi per un importo di 635.644 euro. Il terzo elenco è riferito alla “Promozione e valorizzazione degli attrattori a valenza storico-identitaria” (7 iniziative) per un totale di 297mila euro. L’ultimo elenco è denominato “Iniziative di promozione e sostegno del turismo balneare“. Sono disponibili 300mila euro ripartiti tra i Comuni della costa tirrenica e quella ionica.

Il rendiconto delle spese sostenute dagli enti va presentato all’Apt entro il 31 dicembre 2019.

– Paola Federico –